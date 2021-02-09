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Sivas'ta mutasyonlu virüslü karantinası Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Şeyhler Mahallesi mutasyonlu virüs sebebiyle karantinaya alındı, mahallede tarama çalışmalarına başlandı

İHA

Sivas'ta mutasyonlu virüslü karantinası Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Şeyhler Mahallesi mutasyonlu virüs sebebiyle karantinaya alındı, mahallede tarama çalışmalarına başlandı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Şeyhler Mahallesi mutasyonlu virüs sebebiyle karantinaya alındı, mahallede tarama çalışmalarına başlandı.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde bir kişi mutasyonlu virüs şüphesiyle hastaneye yatırılmıştı. Bugün ise Koyulhisar ilçesi Şeyhler mahallesi mutasyonlu virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “İlimiz Koyulhisar ilçesi Şeyhler mahallesi için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina altına alınarak 09.02.2021 saat 15.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Bölgede sağlık ekiplerince tarama çalışmalarına başlanmıştır’’ ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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