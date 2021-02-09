Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki mahallede mutasyonlu virüs karantinası

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Koyulhisar ilçesine bağlı mahalle, tespit edilen mutasyonlu koronavirüs vakası nedeniyle tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasından sonra Sağlık Bakanlığı'nca illere gönderilen kitlerle yapılan taramalarda, Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki Şeyhler Mahallesi'nde mutasyonlu virüs vakası tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, temaslıların olabileceği şüphesiyle ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla mahallede bugün saat 15.00 itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-02-09 15:34:10



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