Otopark ücreti tartışmasında otopark görevlisi darp edildi Sivas’ta otopark görevlisi, ücret tartışması yaşadığı şahıs tarafından darp edildi. Hafif şekilde yaralanan otopark görevlisi, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu

Sivas’ta otopark görevlisi, ücret tartışması yaşadığı şahıs tarafından darp edildi. Hafif şekilde yaralanan otopark görevlisi, polis merkezi amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Örtülüpınar mahallesi Buruciye sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde otopark görevlisi olarak çalışan şahıs, aracını park eden sürücü tarafından ücret tartışması nedeniyle darp edildi. Kaşında açılma meydana gelen otopark görevlisi, olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Otopark görevlisi, tedavinin ardından polis merkezi amirliğine giderek şahıs hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri, otopark görevlisini darp eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.