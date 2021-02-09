Sivasspor'un hedefi kupada yarı final



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra geniş alan çok pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ile Asbaşkan Faruk Taşseten de takip etti.

Demir Grup Sivasspor ile Fraport TAV Antalyaspor 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17.45'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-02-09 16:36:57



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