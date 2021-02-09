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Sivas’ta ihracat yüzde 6,06 oranında arttı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilerine göre Sivas’ta Ocak ayı ihracatı 6 milyon 127 Bin 41 Dolar olarak gerçekleşti. Sivas’ın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,05 artış gösterdi.

İHA

Sivas’ta ihracat yüzde 6,06 oranında arttı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilerine göre Sivas’ta Ocak ayı ihracatı 6 milyon 127 Bin 41 Dolar olarak gerçekleşti. Sivas’ın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,05 artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilerine göre Sivas’ta Ocak ayı ihracatı 6 milyon 127 Bin 41 Dolar olarak gerçekleşti. Sivas’ın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,05 artış gösterdi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Ocak ayı Ekonomi Bülteni yayımlandı. Bültende yer alan bilgilere göre Sivas’ta Ocak ayında 6 Milyon 127 Bin 41 Dolar ihracat yapıldı. 2020 yılı Ocak ayı verileriyle yapılan karşılaştırmada Ocak 2020’de 5 Milyon 577 Bin dolar olan ihracatın Yüzde 6,05 artarak 6 Milyon 127 Bin dolara çıktığı görüldü.
İhracatta ilk sırayı 2 Milyon 798 Bin dolar ile makine ve aksamları aldı. İhracatı yapılan diğer ürünler ise şu şekilde; madencilik, hububat, bakliyat, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, su ürünleri ve hayvansal mamuller, meyvesebze mamulleri, çelik ve kimyevi maddeler.
İhracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Çin alırken ABD ikinci, Almanya üçüncü, İsveç dördünce ve İsrail beşinci sırada yer aldı. İhracat yapılan ülkeler arasına en dikkat çekeni ise 2019 yılında ihracat yapılmayan Moritanya'nın 160 Bin dolar ile 10. sırada yer alması oldu.
Sivas büyüdükçe ülkede büyüyecek
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, ihracat rakamlarında artışın sevindirici olduğunu belirterek, “Sivas’ta 2020 yılında ihracattaki beklentimiz yüksekti ancak salgın nedeniyle birkaç ay dalgalanma yaşadı. Mayıs ayından itibaren ihracatımız toparlandı ve 2020 yılında toplam 76 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleşti. 2021 yılına ise geçen yıldan daha iyi geçtiğimiz yılın ilk ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 6,05’lik bir artış olması sevindirici. Bu veriler 2021 yılında Sivas’ın ihracatında artış yaşanacağını bizlere gösteriyor. Bu zorlu süreçte üretmeye ve ihracat yapmaya devam eden üyelerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas sanayisi ve ekonomisi büyüdükçe ülkemizde büyüyecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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