Ehliyetsiz araç kullanması pahalıya patladı Sivas’ta ehliyetsiz araç kullanan şahıs ile aracını ehliyetsiz sürücüye kullandıran şahsa toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı

Sivas’ta ehliyetsiz araç kullanan şahıs ile aracını ehliyetsiz sürücüye kullandıran şahsa toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte yapılan trafik kontrolü sırasında bir araç durularak inceleme yapıldı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan dolayı 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.



Uyuşturucu madde ele geçirildi



Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1.86 gram Metamfetamin, 8.45 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet Sentetik ecza hap, 7.98 gram Esrar ve 2 adet Narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

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