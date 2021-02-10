Sivas'ta, soba gazından etkilenen 6 kişilik aile hastanelik oldu

SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, 4'ü çocuk 6 kişilik aile, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
İlçeye bağlı Güneykaya beldesinde yaşayan K.T. (40), eşi E.T. (35) ve çocukları İ.T. (17), F.T. (14), E.T. (12) ile Z.K.T. (7) sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi. Rahatsızlanan aile, Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından aile, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek, tedaviye alındı. Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-02-10 16:11:10
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