Sivas'ta, köy okullarında açılış heyecanı



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Şubat'ta köy okullarının açılacağını duyurmasının ardından Sivas merkeze bağlı Durdulu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı. Köy okulu öğretmenleri ve okul görevlileri dezenfekte ve temizlik yaparken, öğrenciler de heyecanla çalışmaları izledi.

Birinci dönem ara tatili 13-20 Kasım'dan itibaren pandemi nedeniyle kapalı bulunan köy okulları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçiyor. Bakan Selçuk'un açıklaması üzerine köy okullarında hazırlıklar başladı. Sivas merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Durdulu Köyü İlk ve Ortaokulu'nda açılış telaşı başladı. Akkuzulu, Akçainiş, Bedirli, Damılı, Haydardı, Karalı, Apaköy, Damlacık ve Kahyalı köylerinden gelen toplamda 180 öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda dezenfektasyon ve temizlik çalışması yapıldı. Öğretmenler ve okul personeli temizlik yaparken okulunu özleyen öğrenciler de çalışmaları izledi. Öğretmenler ve personel masaları ve sıraları tek tek sildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ HEYECANLA BEKLİYORUZ'

Konuyla ilgili DHA'ya açıklamalarda bulunan Durdulu Ortaokulu Müdürü Nisa Gezici Aksu, "Burası 10 farklı köyden 180 öğrencinin eğitim gördüğü bir okul. Sene başında tüm temizliğimizi yapıp, temiz okul belgesi alarak eğitim öğretime başlamıştık ancak salgının seyri sebebiyle herkes gibi biz de yüz yüze eğitime ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte tüm öğretmenlerimiz, canlı derslerle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ettiler. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer kurumların göndermiş olduğu kaynak kitaplar ile de öğrencilerimize destek verdik. Öğrencilerimizle bağımızı hiçbir zaman koparmamaya çalıştık. Köy, köy dolaşarak, onlara ulaşarak yanlarında olduğumuzu hissettirdik. Her ne kadar uzakları yakın etmeye çalışsak da, öğrencilerimizin kendi okullarında arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle bir arada olmasının tabi ki yerini tutmuyor. Okullar açıldığı için çok mutluyuz. Herkes maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uyar ve okullarımız bir daha hiç kapanmaz. Öğrencilerimizi heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Eğitime kaldığımız yerden okulumuzdan devam edeceğiz. İnşallah pazartesi günü 180 öğrencimizin tamamını yeniden okulumuzda göreceğiz. Biz onlara kavuşacağımız için çok mutluyuz. İnşallah sene sonuna kadar okullarımız kapanmadan eğitime devam ederiz. Biz süreç içerisinde okulumuzu boyattık, temizlettik, uyarı yazılarını her yere astık, belirli periyotlarla devamlı olarak okulumuzu dezenfekte ediyoruz. Çocuklar okula girerken de ateşlerini ölçüp dezenfekte işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aslında okullarımız oldukça güvenli yerler çocuklarımız için. Çalışanlarımız, okullar açıldığında da düzenli olarak dezenfekte işlemlerini sürdürüyor olacaklar" dedi.

'OKULLARIMIZ BİR DAHA KAPANMASIN'

Okulun 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Berat Taşdelen (12), "15 Şubatta okullarımızın açılacağı için çok mutlu ve heyecanlıyım. Uzun zamandır bu günü bekliyorum. Sıramda oturmayı ve arkadaşlarımı çok özledim. İnşallah herkes kurallara uyar ve okulumuz bir daha kapanmaz" dedi.

Zeynep Çiftçi (10) ise, "Pazartesi günü okullarımızın açılacağı için çok mutluyum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Herkesten kurallara uymalarını bekliyorum, okullarımız bir daha kapanmasın" diye konuştu.

3'üncü sınıf öğrencisi Nurhan Köse (9) de, "Okullar açılacağı için çok mutluyum. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve derslerimi çok özledim. Koronavirüs sebebiyle herkes evinde kapanmak zorunda kaldı. İnşallah bundan sonra yeniden evlere kapanıp okulumuzdan uzak kalmayız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-02-11 08:24:19



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