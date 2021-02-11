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AFAD’ın gönüllü sayısı artıyor Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kentte yürüttüğü eğitimler ile gönüllü sayısını 2 bin 381 kişiye çıkardı

İHA

AFAD’ın gönüllü sayısı artıyor Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kentte yürüttüğü eğitimler ile gönüllü sayısını 2 bin 381 kişiye çıkardı

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kentte yürüttüğü eğitimler ile gönüllü sayısını 2 bin 381 kişiye çıkardı.
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afet ve acil durumlara müdahale edilmesi noktasında düzenlediği eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığınca ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesinin ardından AFAD, Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas’ta da temel afet ve farkındalık eğitimlerine ağırlık verdi. Yaptığı özverili çalışmalarla gücüne güç katan Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, temel afet ve farkındalık eğitimleri kapsamında Organize Sanayi Bölgesi, okullar, kamu, kurum ve kuruluşları ile muhtarlıklar olmak üzere toplamda bin kişiye eğitim verdi.
AFAD’ın gönüllü sayısı giderek artıyor
Bilgi ve tecrübelerini her zaman sahaya yansıtan Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün gönüllü sayısı da 2 bin 381 kişi oldu. AFAD eğitimleriyle ilgili bilgi veren Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci, gönüllülük sistemine kayıtlı 4 modül eğitimin tamamlandığını ifade ederek, yüz yüze eğitime hak kazanan gönüllülerin sayısının 227 kişi olduğunu söyledi.
Hedef 51 milyon kişi
Ekinci, temel afet ve farkındalık eğitimleriyle yıl sonuna kadar ülke genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini belirterek, “AFAD gönüllülerinden ilk 25 kişilik gruba hafif arama kurtarma eğitimi verilmiş olup şuan insanı yardım ve psikososyal destek eğitimleri devam etmektedir. AFAD gönüllülerinin yüz yüze eğitimi için 2. ve 3. grup eğitimlerimiz planlanmış olup önümüzdeki haftalarda eğitimlerimize başlanacaktır. STK akreditasyon eğitimleri kapsamında da ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyelerine yönelik hafif aramakurtarma eğitimimiz başlamış olup 28 dernek üyesi eğitime katılmaktadır. STK akreditasyon eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek olup diğer akreditasyon talebinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına da yönelik eğitimler verilecektir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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