Sivas'ta, özel yetenekli ve yabancı öğrenciler kayak merkezinde eğlendi



SİVAS, (DHA)SİVAS Hizmet Vakfı ve valilik tarafından yürütülen 'Tut Elimden Projesi' kapsamında akademik alan ile resim, müzik ve spor alanında yetenekli 33 çocuk ile kentte öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde eğlenceli zaman geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde valilik ve Sivas Hizmet Vakfı'nca yürütülen, öncelikle kırsalda bulunan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerden akademik alan ile resim, müzik ve spor alanında yetenekli ve başarılı olanların, maddi yetersizlikler veya farklı nedenlerle eğitimlerine ara vermesini engellemek ve yeteneklerini geliştirmelerine destek olmak için 'Tut Elimden Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında Şehit Murat Ertekin Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne götürüldü. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu etkinlikte öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

'ÇOCUKLARIMIZI ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA UYGUN ŞEKİLDE YETİŞTİRECEĞİZ'

Sivas Valisi Salih Ayhan da öğrencilerin eğlencesine ortak oldu. Öğrencilerle Yıldız Dağı'nda vakit geçiren Vali Ayhan, burada açıklamalarda bulundu. Öğrencileri Yıldız Dağı'nda görmekten mutlu olduğunu dile getiren Vali Ayhan, şunları söyledi:

"Kayak tesislerimizden faydalanan yavrularımız gönüllerince eğlendi. Kayak yaptılar, kızağa bindiler, teleferikle zirveye çıktılar. Burada Sivas'ımızın dört bir tarafından öğretmenleri aracılığıyla belirlediğimiz 33 özel çocuk var. 2 yıl önce 'Tut Elimden' adlı bir proje başlattık. Projemizin temel mantığı ilçe ve köylerimizden belli bir özelliği ve yeteneği olan kabiliyeti olan çocuklarımızın tespitini yaparak o çocuklarımızın eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek. Kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için bir proje başlattık. Bu 33 çocuğumuz velisi bizzat benim, çocuklarımızın eğitim gelişimlerini sürekli izliyorum. İlçe kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz yakından takip ediyorlar. Geleceğin iyi ressamlarını, sanatkârlarını, sanatçılarını, akademik anlamda başarılı olacak ve ülkesi için güzel işler yapacağını inandığım çocukları görüyoruz burada. İki yanımda da Sıla var. Biri resim yeteneği biri de müzik alanında çok başarılı. İnşallah çocuklarımızı çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştireceğiz. Tüm eksikliklerini gidererek hayata hazırlayacağız. Çocuklarımızda kendilerine yapılan bu hizmeti unutmayarak hem iline hem de ülkesine faydalı hizmetler yapacaklar. Her birine hayatları boyunca başarılar diliyorum. Bu projede görev alan emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Vali Ayhan, çocuklara Demir Grup Sivasspor forması hediye ederek bir süre sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-11 11:21:58



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