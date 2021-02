15 aylık Zeynep'e ilik nakli için ailesi uygun donör arıyor

Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta yaşayan 15 aylık Zeynep Asel Balk'a, kabızlık şikayetiyle gittiği hastanede halk arasında bilinen adıyla Akdeniz anemisi (Beta talasemi majör) teşhisi konuldu. Tedavisi için ilik gerekli olan Zeynep Asel için ailesi donör aramaya başladı.

Kent merkezinde Yüceyurt Mahallesi'nde yaşayan Serkan ve Hümeyra Balk çiftinin iki kızından küçüğü olan Zeynep Asel Balk´a kabızlık, yüksek ateş ve büyüme geriliği şikayetleri ile gittikleri hastanede halk arasında sık görülen Akdeniz anemisi teşhisi konuldu. Tedavisi için ilik gerekli olduğu belirtildi. Anne Hümeyra Balk ve Abla İkra Naz Balk´ın verdikleri numuneler Zeynep Asel ile uyuşmayınca aile donör arayışına girdi. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'ye sesini duyurmaya çalışan aile, Kızılay'a kan bağışı yapılması için çağrıda bulundu.

'KESİN TEDAVİ İÇİN İLİK NAKLİ ŞART'

Kızının hastalığı ile ilgili bilgiler veren anne Hümeyra Balk (36), "Kesin tedavi olarak ilik naklinin şart olduğunu söylediler. Kan alarak bir süre devam edebileceğimizi de söylediler ama bunun diğer organlarına zarar vereceğini belirttiler. Vücuduna çok fazla kan yüklenmeden uygun iliğin bulunması gerekiyor. Zeynep kabızlık problemi yaşıyordu, uyumuyordu ve büyümesi çok yavaştı. Uzun süre içerisinde böyle devam edince çocuk doktoruna gittik ve bizi gastroloji bölümüne yönlendirdi. Burada kanının çok düşük olduğunu fark ettik. Hematolojiye sevk edilerek burada hem babadan hem anneden alına beta talasemi majör hastası olduğunu öğrendik ve tedavi sürecinin çok uzun olduğunu belirttiler. Bir kabızlık şikâyetiyle gidip kızımızın böyle bir hastalığı olduğunu öğrendik. Biz ailemizle kök hücre verdik ve sonuçlarımız olumsuz çıktı. Beklemenin anlamı olmadığını düşünerek sosyal medyada bir kampanya başlattık. Bu şekilde hem kendi kızımıza hem de başka çocuklarımıza uygun ilik bulabilme şansımız olacak. En kısa zamanda tedaviye başlanmasını istiyoruz. Tüm Türkiye´den destek bekliyoruz ve bu gibi hastalıklar için duyarlı olmalarını istiyoruz. Bizim gibi kök hücre bekleyen birçok hasta var" dedi.

'HER 10 BİNDE 1 KİŞİYE UYUM SAĞLIYOR'

Tüm Türkiye´den destek beklediklerini belirten baba Serkan Balk (40), "Numune Hastanesinden aldığımız sonuçla yıkıldık. Kızımızın beta talasemi majör hastalığı olduğunu 4-5 ay önce öğrendik ve bu bizi çok üzdü. Sivas Numune Hastanesindeki doktorumuzun talimatıyla Kayseri Onkoloji Hastanesine gidiyoruz. Burada bize acil ilik bulunması gerektiğini ve her 10 bin kişiden 1 kişiye kök hücrenin uyabildiğini söylediler. Bu iş sadece ilikle bitmiyor. İliğin bulunması halinde yaklaşık 2 sene tedaviye devam edeceğiz. Kemoterapi alacak ve kızımızın kan hücrelerini öldürecekler. Bu süreçten sonra donörden alınan ilik tam uyum sağlarsa bu hastalığı atlatmış olacağız. Kızımız için bir kampanya başlattık. Sesimizi tüm Türkiye´ye duyurmak istiyoruz. Maalesef kızımız ayda bir kan almak zorunda. Alyuvarları görevini yapmadığı için kan veriyorlar. İnşallah sesimizi duyuracağız. Sadece benim kızım için değil diğer Zeyneplere, Ahmetlere´ de belki başlattığımız kampanya ile ilik bulmuş oluruz. Değerli devlet büyüklerimden ve sosyal medyayı iyi kullanan bütün gönüllü insanlardan yardım talep ediyorum. Kardeşlik bedel ister, her insanın başına sıkıntılar gelebilir, lütfen duyarlı olalım. Herkes kök hücre vererek Zeynep ve Zeyneplere hayat olabilir" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

