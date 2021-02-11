Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" projesi kapsamında çikolata ve pasta imalatı atölyesi kurulması planlanan Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu çerçevede üretilmesi planlanan özel ürünler için hazırlıklarını tamamladı.

Atölye kurulmadan önce, "Çikolis" markasıyla çikolata üretimine başlayan Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ürünün marka tescilini de aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, ilk etapta okul bünyesinde faaliyet gösteren Sultan Şehir Uygulama Oteli imalathanesinde üretimi gerçekleştirilen "Çikolis" çikolatalarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a takdim etti. Meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerince üretimi gerçekleştirilen çikolataların üretiminin şu an sipariş üzerine özel olarak gerçekleştirildiğini belirten Savaşçı, okul bünyesinde kurulacak atölye ile birlikte seri üretime geçileceğini söyledi. Atölye kurulduktan sonra okul bünyesinde çikolatanın yanı sıra pasta, poğaça ve ekşi mayalı doğal ekmek üretileceğini de belirten Savaşçı, 1000 Okul Projesi kapsamında Sivas'ta 11 meslek lisesinde uygulanacak proje ve çalışmalara yönelik Bakan Selçuk'a bilgi verdi.

Sivas'taki meslek liselerinde yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Selçuk ise bir süre Savaşçı ile sohbet etti. Selçuk, yeni bir ürün ortaya çıkararak üretime geçen Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

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