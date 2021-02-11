Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında DG Sivasspor, FTA Antalyaspor’u ağırladı. Mücadeleden 10 galip ayrılan konuk ekip adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içerisindeki rakibinden topu kapan Bünyamin'in sert şutunda Samba kale önünde topun ağlara gitmesini önledi.

57. dakikada defanstan dönen topla buluşan Max’ın şutunu kaleci Boffin’in kontrol etti.

62. dakikada Orgill’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi ile hakem Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Ribeiro meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

88. dakikada Serdar’ın ortasında ceza sahası içinde Doğukan'ın kafa vuruşunda kaleci Ali topun filelere gitmesine engel oldu.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Turgay Kaan Numanoğlu xxx, Abdullah Bora Özkara xxx, Osman Gökan Bilir xxx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur x, Samba xx, Robin xx, Ahmet xx, Cofie xx (Boyd dk. 75 x), Kerem xx (Felix dk. 65 x), Fayçal x, Max xx, Erdoğan x (Kone dk. 75 x), Yatabare xx

Yedekler: Samassa, Muammer, Alaaddin, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

FTA Antalyaspor: Boffin xx, Pereira xx (Ersan dk. 78xx), Eren xx, Doğukan xx (dk. 89 Sam xx), Nuri xx, Orgill xx (Podolski dk. 67 xx), Fedor xxx, Ribeiro xxx (dk. 66 Hakan xx), Amilton xx (Serdar dk. 78 x), Gökdeniz xxx, Bünyamin xx

Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, İmeri, Ali

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Ribeiro (dk. 62 pen.) (FTA Antalyaspor)

Sarı kartlar: Kerem (Sivasspor), Ersan, Boffin (FTA Antalyaspor)

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