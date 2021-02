Çalımbay: “Penaltı doğru mu, yanlış mı?” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Maalesef son vuruşları yapamadık” “7-8 arkadaşımızdan maalesef yaralanamadık”

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor’a 10 yenilerek kupada saf dışı kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Nasıl bir penaltıydı, doğrumu, yanlış mı penaltıdan dolayı göremedik. Ondan sonra her türlü riski aldık” dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor’a 10 yenildiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, “Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık. Hiç beklemediğimiz bir anda bir penaltı pozisyonu oldu. İlk yarı ortada, zaman zaman bizim üstünlüğümüz ile geçen bir maçtı. İkinci yarı tamamen bizim üstünlüğümüz ile geçti. Nasıl bir penaltıydı, doğrumu, yanlış mı penaltıdan dolayı göremedik. Ondan sonra her türlü riski aldık. Özellikle son 20 dakika çok güzel oynadık. Maalesef son vuruşları yapamadık. Böyle bir oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Önümüzde kocaman bir lig bizi bekliyor. Oyuncularımız çok maç oynadı, 30’un üzerinde maç oynadık. Burada sakatlık, yorgunluk, bıkkınlık olması gayet normal. 78 oyuncu arkadaşımızdan maalesef yaralanamadık. Ama maçı kazanmak için her şeyi yaptım. Son paslardan yararlanamadığımız için maalesef maçı mağlup bitirdik” diye konuştu.

