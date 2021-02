Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bedefimiz iyi bir kadroyla, iyi bir sonuçla Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Üstünlüğümüzde geçen bir maçtı. Böyle bir oyunun karşılığının bu olmaması gerekiyordu" dedi.

YANAL: EKSİKLERİMİZ ÇOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, "21 takımlı ligde ve Ziraat Türkiye Kupasında oldukça yoğun bir programla oynuyoruz. Bugün gördük ki rakibimiz oldukça eksik kadroyla çıktı. Aynı şey bizde de geçerli. Bir çok oyuncuyu zaman zaman hem sakatlıklar ve yorgunluktan dolayı kullanamıyoruz. Böyle bir ortamda oyuncuların sahna içindeki mücadelelerinden dolayı her iki takımın oyuncularını, idari ve teknik kadroyu kutluyorum. Çünkü zor bir iş. İstediğimiz hedeflerimizden bir tanesi olan kupa finali için bir adım daha yaklaştık. İki Antalya takımı kaldı ki iki Antalya takımından biri kupa finali oynayacak. Bu da güzel bir gelişme. Biz takım olarak istediğimiz oyun planını geliştirmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz çok. Bunu geliştirmek ve daha iyi oynamak için özellikle hücum geçişlerini daha iyi yapmamız gerekiyor. İsteğimiz oyun planını rakibe kabul ettirdik. Duran toplar dışında tehlikeli olduklarını sanmıyorum. Ama bir gerçek var ki bizim de oyunumuzu özellikle ofansif geçişlerimizi daha iyi oynamamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum, oyun disiplinlerinden dolayı. Ondan bu disiplinden vaz geçmeden oynamaya devam ediyorlar ve gelişiyorlar. Önümüzdeki hedeflere yürümeye devam edeceğiz. Pazartesi günü bir maçımız var. Pazartesi oynayacağımız lig maçıyla devam edeceğiz. Bu tempo bizi bakalım sezon sonu nereye sürükleyecek. Bizim de hedefimiz iyi bir kadroyla, iyi bir sonuçla Türkiye Kupası'nı iyi bir yerde tamamlamak" dedi.

ÇALIMBAY: MAĞLUBİYETİ HAK ETMEDİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadıklarını belirterek, "Hiç beklemediğimiz bir anda bir penaltı pozisyonu oldu. İlk yarı zaten ortada geçen bir maçtı. Zaman zaman da bizim üstünlüğümüzde geçen bir maçtı. İkinci yarı da tamamen bizim üstünlüğümüzde geçen bir maçtı. Sonra bir kontrada penaltı oldu. Nasıl olduğunu da bilemiyoruz. Doğru mu yanlış mı? kalabalıktan dolayı göremedik. Ondan sonra her türlü riski göze aldık. Özellikle son 20 dakika gerçekten iyi oynadık. kanatlardan, ortadan geldik,. her yerden geldik. Maalesef son vuruşları yapamadık. Bir tane vurduk çok iyi o da direkten döndü. Üzgünüz. Böyle bir oyunun karşılığı bu olmaması gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzde kocaman bir lig bizi bekliyor. Zaten oyuncularımız çok büyük süreçten geçiyorlar. Çok maç oynadık. Başakşehir ile biz 30'un üzerinde maç oynadık diğer takımlara göre. Burada sakatlıklar, sıkıntılar, bıkkınlıklar, yorgunluk olması gayet normal. 7-8 oyuncu arkadaşımızdan maalesef yararlanamadık. Maçı kazanmak için ne gerekiyorsa çoğu şeyi yaptık. Maalesef bugün son paslarımıza dikkat edemediğimiz için maçı mağlubiyetle bitirdik" dedi.

"HİÇBİR HAKEME İNANMIYORUM"

Çalımbay, maç sonu hakemle diyaloğu hakkında ise "Hocam dedim, bilerek mi yapıyorsunuz. Kaleciyi bi kadar oynattırıyorsunuz.. Oynamıyor bekletiyorsunuz dedim. Ondan sonra da 5 dakika gösteriyorlar. Bunları söyledim, başka hiç bir şey söylemedim. Ben zaten Göztepe maçından sonra karar aldım. Hiç bir hakeme inanmıyorum. Artık hiç bir hakemin işine karışmam. Zaten VAR'dan bizim hiç bir şansımız yok. Alanya'da bile ikinci golümüz bariz bir gol ama vermiyor VAR. VAR'dan geri dönüyor. Burada ben VAR'a gittiklerine bile inanmıyorum. VAR'a gittiler mi gitmediler mi ne olduğunu bile bilmiyorum. Bunun için orayla benim bağlandım yok. Hakemlerle VAR'la hiç bir beklentim yok oralardan. Ben sadece hakem arkadaşa bilerek mi yapıyorsunuz dedim, kalecinin bu kadar oynamasına izin veriyorsunuz edim. Onun dışında bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

