Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza

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SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, çay ocağında, koronavirüs tedbirlerine rağmen iskambil oynadıkları belirlenen 12 kişiye 19 bin 393 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çay ocağında toplu halde kağıt oyunu oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada, iş yerinde 12 kişinin iskambil oynadığı belirlendi. Yoğun sigara dumanının olduğu iş yerinde, sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyulmadığı saptandı. Bu kapsamda iş yerinde bulunanlara 'İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve Kabahatler Kanunu'nu ihlal', 'maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal'den toplam 19 bin 393 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-02-12 11:21:10



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