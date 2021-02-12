Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, ilde işsizlik oranının düştüğünü söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken’i ziyaret etti. Ağıralioğlu’nun STSO ziyaretine Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Yusuf Koç, Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz ve beraberindeki heyet katıldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu burada yaptığı konuşmada, “Ticaret ve Sanayi Odası da dahil meslek odalarımızın tamamı memlekette hangi sektörlerde ne sıkıntılar var en iyi bilen merkezler. Dolayısı ile onların da memleket perspektiflerini dinlemek zorundayız. Memleketin ihtiyacı olan bir takım düzenlemeler var. Parlamentoda bunlar yapılacaksa derdi olana derdini ifade ettiği yerde yakın olmak zorundayız. O yüzden bu ziyaretlerimizin memleket hayrına dönebileceğine gayret göstermek, memleket hayrına olabilecek istişarede olabildiğince artırmak gerekiyor. Bu işleri partili partisiz ayrımına bakmadan, iktidarmuhalefet duygusuna düşmeden yapmak lazım. Pandemi çok ağır hale getirdi. Memleketin zaten yükü ağırdı ama pandemi daha ağır hale getirdi. Dolayısı ile şimdi derdi olanın, esnafın, dar gelirlinin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin neye ihtiyacı varsa ihtiyaçları ile ilgili duyurulması gereken dertleri hükümete, çıkarılması gereken düzenlemeleri Meclise, basında kamuoyu önünde dikkat çekilmesi gereken problemi basına bir şekilde taşıyabilmek istiyoruz’’ dedi.



Sivas’ta işsizlik azaldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ise, ilde işsizliğin azaldığını belirterek, “Sivas’ta işsizlik 4045 binlerden 25 binlere kadar geriledi. Çok şükür yatırımcılarımız, sanayicilerimiz yatırım yapıyor Sivas’a. Bizim hep söylediğimiz bir şey var başkanlarımız da biliyor. Teşvik kapsamında biz dördüncü bölgedeyiz, beşinci bölge teşviklerinden yararlanıyoruz. Ama sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim odamızın da başlatmış olduğu bir mücadele ile Sivas’ın teşvik kapsamında en özel teşvik kapsamına alınmasının müjdesini de vermişti. Bununla ilgili de TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda benim bizzat kendisine ilettiğim Demirağ OSB altyapı ödeneğimiz biraz gecikmişti. Sağ olsun talimatlar verildi, altyapı ödeneğimiz geliyor ve gelmeye başladı. İnşallah kararnameyi imzalamasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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