Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri güldürdü Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan 946 esnafa bin 500 lira nakti yardım yaptı. İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri güldürdü Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan 946 esnafa bin 500 lira nakti yardım yaptı. İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.

İHA

Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri güldürdü Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan 946 esnafa bin 500 lira nakti yardım yaptı. İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.

Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan 946 esnafa bin 500 lira yardım desteği yaptı. İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.
Sivas Belediyesi tarafından korona virüs sürecinden olumsuz etkilenen esnafa verilmesi planlanan bin 500 liralık nakdi desteklerin başvuru ve değerlendirme süreci tamamlandı. Nakit yardımları geçtiğimiz hafta Cuma günü itibarıyla esnafın banka hesaplarına yatırıldı. İkinci dönem nakit desteği toplamda 1 milyon 419 bin lirayı buldu. Kent merkezinde faaliyet gösteren esnaflara korona virüs sürecinde daha önce de bin lira destek sağlayan Sivas Belediyesi, yardım tutarını bu kez bin 500 liraya çıkardı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile iş yerini kapatan esnaflara verilen destek için 12 Ocak'ta başlayan müracaatların ardından 946 esnafa bin 500 lira nakdi destek sağlandı. Esnafa yapılan yardımlardan; okul servisçileri, oyun salonları, çay ocakları, lokal ve çay bahçesi, kıraathane, kafe kafeterya, restoran, lokanta, pastane, okul kantini, internet kafe, nargile salonları, sinema salonları, halı saha ve düğün salonu işletmecileri faydalandı.

"Belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacağız"

Başkan Hilmi Bilgin, belediyenin kiracısı olan esnaftan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacaklarını belirterek “Belediye olarak bu zor süreçte esnafımıza, çalışanımıza, tüccarımıza ne yapabiliriz diye ekibimizle düşündük ve belli kararlar aldık. Genelge kapsamında işyeri kapanan esnafımıza bir defaya mahsus olmak bin lira nakdi destek sağlamıştık ancak uzayan pandemi süreci nedeniyle ikinci defa esnafımızın yanında olmak, onlara destek olabilmek için bin 500 lira nakdi destekte bulunduk. Bu arada 2021 yılında belediye kiracılarına yeni zam yapmama kararını aldık. Yine genelge kapsamında işyeri kapanan ve belediyemiz kiracısı olan esnafımızdan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında kira almayacağız. Belediyemiz kiracısı olup genelge kapsamına girmeyen esnafımızdan da Aralık, Ocak ve Şubat ayı kiralarını faizsiz olarak öteleyeceğiz. Biz yerel yönetimler olarak yasanın bize verdiği imkânlar dâhilinde, hatta imkânları da zorlayarak bu tip desteklere devam edeceğiz. Bu zor süreci birlikte göğüsleyeceğiz ve beraber atlatacağız. Zira devlet, millet için vardır. Esnaflarımıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta işsizlik azaldı
YEREL HABERLER Sivas’ta işsizlik azaldı
Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira dolandırıldı Sivas’ta telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bir vatandaşa adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli şahıs 120 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira ...
Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için bitcoine yatırmışlar
YEREL HABERLER Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için ...
Sosyal mesafeyi ihlale toplamda 19 bin 393 TL ceza
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi ihlale toplamda 19 bin 393 TL ceza
Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ...
'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir'/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş ...
Teröristlere göz açtırmıyorlar Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında komandolar arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Teröristlere göz açtırmıyorlar Sivas’ın Divriği ...
Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti
YEREL HABERLER Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti
'Kale Projesi' ile Sivas tarihi canlanacak
YEREL HABERLER 'Kale Projesi' ile Sivas tarihi canlanacak
'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir'
YEREL HABERLER 'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş ...
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor ...
Çalımbay: “Penaltı doğru mu, yanlış mı?” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Maalesef son vuruşları yapamadık” “7-8 arkadaşımızdan maalesef yaralanamadık”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Penaltı doğru mu, yanlış mı?” Sivasspor ...
Yanal: “Önümüzdeki hedefe yürüyeceğiz” Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: “İstediğimiz oyun planını rakibe kabul ettirdik” “Oyuncularımı tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Yanal: “Önümüzdeki hedefe yürüyeceğiz” Antalyaspor ...
Mustafa Yılmaz: Antalyaspor inşallah kupayı alır
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: Antalyaspor inşallah kupayı alır
Mustafa Yılmaz: “İnşallah kupayı alırız” Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz: “Antalya ve Alanya kardeş takım” “İnşallah Antalya’dan şampiyon çıkar”
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: “İnşallah kupayı alırız” Antalyaspor ...
Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor, Alanyaspor'un yarı finaldeki rakibi oldu
Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA ...
Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor ...
Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - FTA ...
Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0 ...
Savaşçı, Bakan Selçuk'a Çikolis’i takdim etti Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sultan Şehir Uygulama Oteli imalathanesinde üretimi gerçekleştirilen "Çikolis" çikolatalarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a takdim etti.
YEREL HABERLER Savaşçı, Bakan Selçuk'a Çikolis’i takdim etti Sivas ...
14 Şubat’ta hem esnafın hem de vatandaşın yüzü gülecek Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, çiçekçi esnafının sevgililer günü nedeniyle vatandaşları mağdur etmeyeceğini söyledi
YEREL HABERLER 14 Şubat’ta hem esnafın hem de vatandaşın yüzü ...
15 aylık Zeynep'e ilik nakli için ailesi uygun donör arıyor
YEREL HABERLER 15 aylık Zeynep'e ilik nakli için ailesi uygun donör ...
Acil çağrıların çoğu asılsız çıktı Sivas’ta 112 acil çağrı merkezine yapılan 4 milyon 652 bin 754 çağrının yüzde 57.5’si asılsız çıktı
YEREL HABERLER Acil çağrıların çoğu asılsız çıktı Sivas’ta 112 acil ...