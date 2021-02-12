Sivas’ta Covid-19 karantinası Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyü Covid19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Sivas Valiliği, Covid19 tedbirleri kapsamında Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyüne giriş ve çıkışların yasaklandığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığımda paylaşımda, “Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca KARANTİNA kararı alınarak, 12.02.2021 tarihi saat 18.00 itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

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