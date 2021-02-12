Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

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Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında SivasKayseri yolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. S.O. idaresindeki 58 FS 789 plakalı Ford marka otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü olay yerini gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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