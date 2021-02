Profesör, 29 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 

Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, hayvanseverliğiyle tanınan Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Nurten Tezer, 29 yıldır her gün vaktinin büyük bölümünü ayırarak, lokanta, kasap ve firmalardan topladığı yiyecek ve aldığı mamalar ile sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor. Hayvanlar, Tezer'i aracının sesinden bile tanıyor.

SCÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Prof. Dr. Nurten Tezer, kentteki sokak hayvanlarıyla yakından ilgileniyor. Hayvan haklarını savunmasıyla şehirde tanınan Tezer, 29 yıldır belirlediği noktalarda bulunan sokak hayvanlarına günlük 100 kilo yiyecek bırakıyor. Tezer, beslediği hayvanların, kendisini aracının sesinden ve kornasından bile tanıdığını belirtirken, gelişiyle etrafında toplandıklarını söyledi. Tezer, hayvanların barınma ve sağlık sorunlarıyla da ilgileniyor. Tezer'e aynı üniversitenin mühendislik fakültesi, makine mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Deniz Gölbaşı da yardım ediyor.

Prof. Dr. Tezer, "Ben yıllar önce sokaktaki hayvanların çok mağdur olduklarını görmüştüm. Kimse onlara bakmıyordu, yaralanıyor ve aç kalıyorlardı. Araştırmalarım sonucunda onlara yardım etme gereği duydum. Yaklaşık 1992 yılından beri bu şekilde hayvanlara yardımcı oluyorum. Onlara ulaşmak için dolaşıyorum. Görmek için sadece bakmak yeterli değil. Herkes bakıyor ama onları görmüyor. Özellikle kışın hayvanları beslemeye her gün gidiyorum" dedi.

'ONLARA BESLENME ODAĞI OLUŞTURUYORUM'

Hayvanlar ile arasındaki bağı anlatan Tezer, "Diyelim ki bir yerde bir hayvan gördüysem ertesi gün gidiyorum ve onları tekrar yokluyorum. Eğer hayvanlar bulundukları yerde hala duruyorlarsa o noktaya bir beslenme odağı oluşturuyorum. Bu şekilde birçok beslenme odaklarım oldu. Zamanım yettiğince dolaşmaya çalışıyorum. Dolaştığım yerlerde, nerelerde hayvanlar olabileceğini az çok tahmin edebiliyorum. Kışın beslenme odağı oluşturduğum yerlere barınma alanı da oluşturuyorum. Çünkü kış aylarında hayvanlar beslenmezlerse donabiliyorlar. Eskiden çok fazla yoktu ama son dönemlerde duyarlı insanların sayısı arttı. Bu durum bizi sevindiriyor, umarım daha iyiye gider. Şu hayvan hakları yasası çıkarsa hayvanların eziyet görmesi de engellenmiş olur ya da hayvanlarla ilgili bu kadar çok kötü haber duymayız" diye konuştu.

'KORNA SESİNDEN TANIYORLAR'

Gittiği bölgelerde hayvanları ya ıslıkla ya da korna sesiyle çağırdığını dile getiren Tezer, "Kornanın sesini duyar duymaz hemen yanıma geliyorlar. Eğer yakındalarsa arabanın sesini duyar duymaz geliyorlar. Arabamın sesinden bile benim geldiğimi anlıyorlar. Ben bu duruma çok şaşırıyorum. Oradan bir sürü araba geçiyor ama benim arabam gelince hemen peşine koşuyorlar. Hayvanlara çoğu zaman mama alıyorum; işkembe, paça yapan esnafımız var. Onların artıklarını alıyorum ve hayvanları besliyorum. Bazen paramızla aldığımız zaman da oluyor. Yetmediği zaman mama takviyesiyle her gün besleme yapıyorum. Hayvanların doyması için günlük 100 kilo dağıtmam gerekiyor. Belirlediğimiz hayvanları kısırlaşmaya gönderiyorum. Hasta olan hayvanların tedavisi noktasında da elimizden geleni yapıyoruz. Sadece yeme ve suyu değil onların hastalıklarıyla da ilgileniyoruz. Hayvanlar sokak aralarında birlikte yaşamayı öğrenebilirler. Tabi ki korkabilirler ama hepsi saldırgan değiller. Saldırgan olmayanları bile insanlar, sürekli barınağa göndermeye çalışıyorlar. Bunu yapmasalar daha iyi olur. Bu dünya hepimizin, birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN Ayşe Mine EĞÜZ

2021-02-13 08:21:10



