Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi

DHA

Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi


Yasin KIRAS/ZARA (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesi Ekinli köyünü ziyaret eden Kaymakam Mehmet Sayın, Gence kentindeki Ermenistan saldırılarından kaçarak, bölgeye yerleşen Azerbaycanlı Saadet Çetinkaya'nın (43) ülke bayrağı isteğini yerine getirdi. Sayın'ın talebiyle Çetinkaya'ya, Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye edildi.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, ilçeye 9 kilometre uzaklıkta bulunan Ekinli köyünde incelemelerde bulundu. Köy muhtarından bilgiler alan Kaymakam Sayın, Azerbaycan'ın Gence kentindeki Ermenistan saldırılarından kaçıp, bölgeye yerleşen, 3 çocuk sahibi Saadet Çetinkaya ile sohbet etti. Gence'nin kurtarılmasını büyük sevinçle karşıladıklarını söyleyen Çetinkaya, Kaymakam Sayın'dan Azerbaycan bayrağı istedi. Sayın'ın talebiyle Çetinkaya'ya, Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye edildi.
'BİZE ZULÜMDEN NASIL KAÇTIKLARINI ANLATTI'
Köy ziyareti sırasında Saadet Çetinkaya´nın kendisinden isteği olduğunu belirten Zara Kaymakamı Sayın "Bizlerin yanına geldi; Gence'nin işgalden kurtarılmasını gözyaşları ile karşılamış. Bizlere 10 yıl önce yaşanan zulümden nasıl kaçtıklarını anlattı. İşgalden tekrar kurtarılmasını gözyaşlarıyla anlatan Saadet annemize 'Bizlerden bir isteğin var mı' diye sorduğumuzda, 'Türk kardeşlerimiz bize sıcak yuvalarını açtı. Kendi vatanımızda gibi 10 yıl yaşadık ama yine de çocukluğumun geçtiği, ailelerinin mezarlarının bulunduğu Azerbaycan´ı özlüyoruz' dedi. Türk bayrağımız ile birlikte Azerbaycan bayrağını kendisine teslim ettiğimde duygu dolu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi iki vatan, iki bayrak, tek millet ve kardeşiz" dedi. 
Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saadet Çetinkaya ise "Allah Türk devletinden razı olsun. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Zara Kaymakamı'mızdan da Allah razı olsun. Allah, bizleri kendi vatanımızda gibi yaşatan, yüce Türk milletini bölmek isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Yasin KIRAS
2021-02-13 12:11:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 ...
El freni çekilmeyen minibüs, hareketlenip 2 araç ile trafik levhasına çarptı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen minibüs, hareketlenip 2 araç ...
Soğuktan donmasın diye el frenini çekmediği minibüs 2 araca çarptı Sivas'ta sürücüsün el frenini çekmediği minibüs park halindeki 2 araca çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Soğuktan donmasın diye el frenini çekmediği minibüs 2 ...
İzlediği film hayatını değiştirdi Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzerliği ile dikkat çeken genç, bunu sağlamak için her gün 1 saat aynanın karşısında vakit geçiriyor
YEREL HABERLER İzlediği film hayatını değiştirdi Karayip Korsanları ...
Profesör, 29 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 
YEREL HABERLER Profesör, 29 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 
Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ...
ÇEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı hazır kıta
YEREL HABERLER ÇEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı hazır ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Yoğun kar yağışına karşı kriz merkezi oluşturuldu Enerji dağıtım şirketi ÇEDAŞ, beklenen yoğur kar yağışına karşı kriz merkezi oluşturup, enerji timlerini hazır hale getirdi
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışına karşı kriz merkezi ...
Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası
Sivas’ta Covid-19 karantinası Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
YEREL HABERLER Sivas’ta Covid-19 karantinası Sivas’ın Yıldızeli ...
Sivas'ta, sıcak havada insan yoğunluğu
YEREL HABERLER Sivas'ta, sıcak havada insan yoğunluğu
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
YEREL HABERLER 14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ...
Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri güldürdü Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan 946 esnafa bin 500 lira nakti yardım yaptı. İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.
YEREL HABERLER Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri ...
Sivas’ta işsizlik azaldı
YEREL HABERLER Sivas’ta işsizlik azaldı
Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira dolandırıldı Sivas’ta telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttıktan sonra bir vatandaşa adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen şüpheli şahıs 120 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Kendini polis olarak tanıttı, 120 bin lira ...
Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için bitcoine yatırmışlar
YEREL HABERLER Dolandırdıkları 120 bin lirayı bloke konulmaması için ...
Sosyal mesafeyi ihlale toplamda 19 bin 393 TL ceza
YEREL HABERLER Sosyal mesafeyi ihlale toplamda 19 bin 393 TL ceza
Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ceza
YEREL HABERLER Çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin lira ...
'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir'/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş ...
Teröristlere göz açtırmıyorlar Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında komandolar arazi tarama faaliyeti gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Teröristlere göz açtırmıyorlar Sivas’ın Divriği ...
Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti
YEREL HABERLER Sivas'ta, komandolardan arazi tarama faaliyeti
'Kale Projesi' ile Sivas tarihi canlanacak
YEREL HABERLER 'Kale Projesi' ile Sivas tarihi canlanacak
'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş olarak algılamış olabilir'
YEREL HABERLER 'Kangal köpeği, dronu kuzulara saldıran yırtıcı kuş ...