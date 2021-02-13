Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi Sivas’ta büyücülük yaparak 130 bin TL’sini aldığı kişileri ölümle tehdit ederek 100 bin TL daha istedi. Büyücülerin sırrı polise işlemedi, büyü yaparken kullandıkları malzemelerle yakalandılar

Sivas’ta büyücülük yaparak 130 bin TL’sini aldığı kişileri ölümle tehdit ederek 100 bin TL daha istedi. Büyücülerin sırrı polise işlemedi, büyü yaparken kullandıkları malzemelerle yakalandılar.

Sivas’ta manevi bunalımları fırsat bilerek insanların inançlarını istismar edip nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ta yaşayan bir aile üzerlerindeki huzursuzluk ve sıkıntıları aşmak için sosyal medya üzerinden ulaştıkları F.A ve A.A isimli iki kişiden destek almaya karar verdi. F.A. ve A.A evlerinde görüştükleri mağdurlara muskalar hazırlayarak zaman içerisinde 130 bin TL paralarını aldı. Ailenin kendilerinden uzaklaştıklarını hissedince, kendilerine 100 bin TL daha vermemeleri halinde aileden birinin öleceği tehdidinde bulundular. Mağdur aile bunun üzerine polisten yandım istedi. F.A. ve A.A gözaltına alınırken ikametlerinde büyü yapmakta kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

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