59 yıllık çiftten gençlere '14 Şubat' tavsiyesi; ilişkide sabırlı olun

Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan, 1962 yılından bu yana evli olan Ali (86) ve Döndü Kaya (76), 59 yıllık birlikteliklerinin sırrını anlattı. Evliliğin karşılıklı anlayışa dayandığını ifade eden Kaya çifti, 14 Şubat'ı kutlayan gençlere ilişkide sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kent merkezinde, 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 15 torun sahibi AliDöndü Kaya çifti, uzun yıllar süren birlikteliklerinin sırrını saygı ve sevgi olarak tanımladı. 59 yıllık evlilik tecrübeleriyle gençlere öğüt veren çift, yokluk ve varlıkta birlik olmanın önemine değindi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine çiçek veren Ali Kaya, mutlu birlikteliklerinin daha uzun yıllar sürmesini diledi.

Eşi ile görücü usulü evlendiğini belirten Ali Kaya, "Aynı köyün içinde yaşıyorduk. Ben onu 23 yaşındayken biliyordum. Bizim zamanımızda görme yoktu, anababa ne derse o oluyordu. Annesinin haberi olur ama erkeklerin haberi olmadan onu gizli gizli akşamları göremeye gidiyordum. En başta ben onun ahlakını sevdim. Onu üzdüğüm zamanlar olurdu ama o hep alttan alırdı. Üzüldüğümüz günler de oldu elbet ama birbirimize karşı fazla kırıcı olmadan hallettik aramızdaki sorunu. Şimdikiler hemen mahkemeye boşanmaya gidiyor. Çok şükür bizim aramızda böyle bir şey hiç söz konusu dahi olmadı" dedi.

'DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE AYNI AİLEMİ SEÇERDİM'

Uzun yıllar devam eden evliliği döneminde çok mutlu olduğunu anlatan TCDD emeklisi Ali Kaya, "Kötü noktaya gelip de 'Hanım, artık senin kahrını çekemiyorum' dediğim bir gün bile olmadı. O benden daha çok anlayışlı. Bazen ben sinirime hakim olamıyorum ama sabra gelirse o benden sabırlı. Dünyaya bir daha gelsem yine aynı ailemi seçerdim. Eskiden yokluk vardı ama insanlar mutluydu. Şimdi her şey var, insanlar mutsuz. Yeni evleneceklere sabır diliyorum. Bu günün yokluğu, yarının varlığı, yarının varlığı bugünün yokluğu oluyor. Bunu unutmasınlar, birbirlerine anlayışlı olsunlar. Ben Rabbime inanıyorum, çocuğunla, eşinle, ailenle huzurlu geçerse vaktin, ömrün uzar. Saygı, sevgi ve hürmet bambaşka şeyler. Eşimin güler yüzü ikimizin de ömrünü uzatıyor. Rabbime çok şükür ikimizde çok mutluyuz, Allah onu başımdan eksik etmesin" diye konuştu.

'BİR KİBRİT YANIP SÖNENE KADAR BİRBİRİMİZİ GÖRDÜK'

Evlenmeden önce birbirlerini çok az gördüklerini anlatan Döndü Kaya ise "Bir kibrit yanıp sönene kadar birbirimizi gördük, öyle beğendik. Allah´ın emri ile de düğünümüz oldu birleştik. İlk evlendiğimiz zamanlar işi yüzünden eve sadece pazar günleri gelirdi, haftada bir gün görürdüm yüzünü. Evimin eksiğini görürse, o beni anlarsa ben de onu anlarsam, yemeğini önüne getirirsem anlaşıyoruz. Ben küskün dururum da o hiç küskün durmaz. Hemen gelir benden özür diler. Sevgi güzel şey, arada saygı olduktan sonra her şey hallolur. Her şeye sabretmek gerek, varlığına yokluğuna da karşılıklı saygılı olmak gerek" ifadelerini kulandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

2021-02-14 09:06:45



