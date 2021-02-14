59 yıllık çiftten gençlere '14 Şubat' tavsiyesi; ilişkide sabırlı olun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

59 yıllık çiftten gençlere '14 Şubat' tavsiyesi; ilişkide sabırlı olun

DHA

59 yıllık çiftten gençlere '14 Şubat' tavsiyesi; ilişkide sabırlı olun


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yaşayan, 1962 yılından bu yana evli olan Ali (86) ve Döndü Kaya (76), 59 yıllık birlikteliklerinin sırrını anlattı. Evliliğin karşılıklı anlayışa dayandığını ifade eden Kaya çifti, 14 Şubat'ı kutlayan gençlere ilişkide sabırlı olmaları tavsiyesinde bulundu.
Kent merkezinde, 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk ve 15 torun sahibi AliDöndü Kaya çifti, uzun yıllar süren birlikteliklerinin sırrını saygı ve sevgi olarak tanımladı. 59 yıllık evlilik tecrübeleriyle gençlere öğüt veren çift, yokluk ve varlıkta birlik olmanın önemine değindi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşine çiçek veren Ali Kaya, mutlu birlikteliklerinin daha uzun yıllar sürmesini diledi. 
Eşi ile görücü usulü evlendiğini belirten Ali Kaya, "Aynı köyün içinde yaşıyorduk. Ben onu 23 yaşındayken biliyordum. Bizim zamanımızda görme yoktu, anababa ne derse o oluyordu. Annesinin haberi olur ama erkeklerin haberi olmadan onu gizli gizli akşamları göremeye gidiyordum. En başta ben onun ahlakını sevdim. Onu üzdüğüm zamanlar olurdu ama o hep alttan alırdı. Üzüldüğümüz günler de oldu elbet ama birbirimize karşı fazla kırıcı olmadan hallettik aramızdaki sorunu. Şimdikiler hemen mahkemeye boşanmaya gidiyor. Çok şükür bizim aramızda böyle bir şey hiç söz konusu dahi olmadı" dedi.
'DÜNYAYA BİR DAHA GELSEM YİNE AYNI AİLEMİ SEÇERDİM'
Uzun yıllar devam eden evliliği döneminde çok mutlu olduğunu anlatan TCDD emeklisi Ali Kaya, "Kötü noktaya gelip de 'Hanım, artık senin kahrını çekemiyorum' dediğim bir gün bile olmadı. O benden daha çok anlayışlı. Bazen ben sinirime hakim olamıyorum ama sabra gelirse o benden sabırlı. Dünyaya bir daha gelsem yine aynı ailemi seçerdim. Eskiden yokluk vardı ama insanlar mutluydu. Şimdi her şey var, insanlar mutsuz. Yeni evleneceklere sabır diliyorum. Bu günün yokluğu, yarının varlığı, yarının varlığı bugünün yokluğu oluyor. Bunu unutmasınlar, birbirlerine anlayışlı olsunlar. Ben Rabbime inanıyorum, çocuğunla, eşinle, ailenle huzurlu geçerse vaktin, ömrün uzar. Saygı, sevgi ve hürmet bambaşka şeyler. Eşimin güler yüzü ikimizin de ömrünü uzatıyor. Rabbime çok şükür ikimizde çok mutluyuz, Allah onu başımdan eksik etmesin" diye konuştu.
'BİR KİBRİT YANIP SÖNENE KADAR BİRBİRİMİZİ GÖRDÜK'
Evlenmeden önce birbirlerini çok az gördüklerini anlatan Döndü Kaya ise "Bir kibrit yanıp sönene kadar birbirimizi gördük, öyle beğendik. Allah´ın emri ile de düğünümüz oldu birleştik. İlk evlendiğimiz zamanlar işi yüzünden eve sadece pazar günleri gelirdi, haftada bir gün görürdüm yüzünü. Evimin eksiğini görürse, o beni anlarsa ben de onu anlarsam, yemeğini önüne getirirsem anlaşıyoruz. Ben küskün dururum da o hiç küskün durmaz. Hemen gelir benden özür diler. Sevgi güzel şey, arada saygı olduktan sonra her şey hallolur. Her şeye sabretmek gerek, varlığına yokluğuna da karşılıklı saygılı olmak gerek" ifadelerini kulandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-02-14 09:06:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı kadının 'evimde hırsız var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi Sivas’ta yalnız yaşayan yaşlı kadının ‘evimde hırsız var’ ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi
YEREL HABERLER Yaşlı kadının 'evimde hırsız var' ihbarı ekipleri ...
Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar ...
Oğlu 3. kattan atladı, annesi gözyaşları içinde izledi Sivas’ta kız arkadaşıyla sorunlar yaşayan şahıs 3. kattaki evinin balkonundan aşağı atladı
YEREL HABERLER Oğlu 3. kattan atladı, annesi gözyaşları içinde ...
Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle ...
Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Köpek ısıran 1 çocuk kaçtı, 2 çocuk hastanede tedavi ...
Vali Salih Ayhan, “Aşıda hiçbir sakınca yoktur” İlk doz Covid-19 aşısını olan Sivas Valisi Salih Ayhan, aşıda hiçbir sakınca olmadığını söyledi
YEREL HABERLER Vali Salih Ayhan, “Aşıda hiçbir sakınca yoktur” İlk ...
Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi Sivas’ta büyücülük yaparak 130 bin TL’sini aldığı kişileri ölümle tehdit ederek 100 bin TL daha istedi. Büyücülerin sırrı polise işlemedi, büyü yaparken kullandıkları malzemelerle yakalandılar
YEREL HABERLER Büyücüler ölümle tehdit edip para istedi Sivas’ta ...
İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için kan verdiler
YEREL HABERLER İlik bekleyen 15 aylık Zeynep'e donör olabilmek için ...
Covid-19 aşısı olan Vali Ayhan: Sivas'ta vaka sayısı yüz güldürüyor
YEREL HABERLER Covid-19 aşısı olan Vali Ayhan: Sivas'ta vaka sayısı ...
Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine getirdi
YEREL HABERLER Azerbaycanlı kadının bayrak isteğini kaymakam yerine ...
Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sivas'ta 'muska' dolandırıcılarına operasyon: 2 ...
El freni çekilmeyen minibüs, hareketlenip 2 araç ile trafik levhasına çarptı
YEREL HABERLER El freni çekilmeyen minibüs, hareketlenip 2 araç ...
Soğuktan donmasın diye el frenini çekmediği minibüs 2 araca çarptı Sivas'ta sürücüsün el frenini çekmediği minibüs park halindeki 2 araca çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Soğuktan donmasın diye el frenini çekmediği minibüs 2 ...
İzlediği film hayatını değiştirdi Karayip Korsanları filmindeki Jack Sparrow karakterine benzerliği ile dikkat çeken genç, bunu sağlamak için her gün 1 saat aynanın karşısında vakit geçiriyor
YEREL HABERLER İzlediği film hayatını değiştirdi Karayip Korsanları ...
Profesör, 29 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 
YEREL HABERLER Profesör, 29 yıldır sokak hayvanlarını besliyor 
Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı
YEREL HABERLER Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ...
ÇEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı hazır kıta
YEREL HABERLER ÇEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşullarına karşı hazır ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Yoğun kar yağışına karşı kriz merkezi oluşturuldu Enerji dağıtım şirketi ÇEDAŞ, beklenen yoğur kar yağışına karşı kriz merkezi oluşturup, enerji timlerini hazır hale getirdi
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışına karşı kriz merkezi ...
Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası
YEREL HABERLER Sivas'ta bir köye koronavirüs karantinası
Sivas’ta Covid-19 karantinası Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Topulyurt köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
YEREL HABERLER Sivas’ta Covid-19 karantinası Sivas’ın Yıldızeli ...
Sivas'ta, sıcak havada insan yoğunluğu
YEREL HABERLER Sivas'ta, sıcak havada insan yoğunluğu
14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ayıcıkları tercih ediyor
YEREL HABERLER 14 Şubat için sevgililer en çok özel kutu ve ...
Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri güldürdü Sivas Belediyesi pandemi dolayısıyla dükkanlarını kapatan 946 esnafa bin 500 lira nakti yardım yaptı. İkinci dönem hesaplara yatırılan nakit desteği 1 milyon 419 bin lirayı buldu.
YEREL HABERLER Belediyeden esnafa ikinci destek yüzleri ...