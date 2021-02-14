Evinde düşen yaşlı adam tedaviye alındı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evinde düşerek bacağını inciten ve hastaneye kaldırılan Bayram Eker'in (81) tedavisi devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Cihanevler Sitesi´ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Bayram Eker'i gün boyu göremeyen komşuları, şüphelenip kapısının zilini çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Eker´i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, yaşlı adamın düşerek, bacağını incittiği belirlendi. Eker, tedavisi için Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Eker'in hastanedeki tedavisi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-14 12:04:16



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