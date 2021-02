Sivas'ta, köy okullarında öğrencilerin açılış sevinci

Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda alınan kararla 15 Şubat Pazartesi günü itibarıyla köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarda ders başı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Salgınla Mücadele Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı´nın kararı ile Kasım 2020'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime verilen ara, kademeli olarak sonlandırılıyor. Birleştirilmiş sınıflarda, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde ve anaokullarında yüz yüze eğitime başlandı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin sona ermesi ile 2'nci dönem bugün başladı. Sivas genelinde 311 okulda 21 bin 473 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı. Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Esenyurt Mahallesi Şehit Adem Koç İlkokul-Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

'RAKAMLAR ÜMİDİMİZİ ARTIRIYOR'

1 Mart itibariyle tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında yani 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda, ayrıca tüm resmi ve özel ortaokulların 8'inci sınıfları ile liselerin 12'nci sınıflarında seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını belirten Vali Ayhan, "Bugünkü açılışta sizlerin heyecanına ortak olmak hem il genelinde 600 okulumuzun eğitim öğretime hazır olduğunu beyan etmek için Belediye Başkanımızla beraber ilimizin bu minvalde hazır olduğunu kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Salgınla mücadele edilmeye devam ediliyor. Aşılamanın başlamasıyla ümidimiz daha da arttı. Vakalarda aşağı doğru ivme olan rakamlarla yüz güldürüyor. Bu rakamların eğitim öğretimi engelleyecek bir tarafı yoktur ama tedbiri elden bırakmamak şart, eğitimin tekrar inkitaya uğramaması, okullarımızın tekrar uzaktan eğitime geçmemesi için de ciddi tedbir almamız gerekiyor. Bu hepimizin toplumsal bir vazifesi, çok duyarlı olmamız lazım" dedi.

'EĞİTİMİN KALİTESİ YÜZ YÜZE EĞİTİMDİR'

Öğrencilerin her ne kadar uzaktan eğitim alsa da asıl eğitimin yüz yüze, göz göze olduğunu belirten Vali Ayhan, "Tabi uzaktan eğitimin bir bilgi aktarımı oldu. Şartlar zorlandı, çocuklarımız mahrum edilmedi ama eğitimin kalitesi yüz yüze eğitimde geçen süredir. Bu bilinçle olduğumuzu söyleyebilirim. Bu zaman zarfında ben öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bireysel anlamda görev ve sorumluluk içerisinde çocuklara ulaşmak için gayret gösterdi hem de vatandaş olarak kamu görevlisi sorumluluğu içerisinde salgınla mücadelede gerek Vefa Sosyal Destek Gruplarında olsun ve diğer sosyal projelerde görev aldılar. Enteresan bir yıl oldu. Çocuklarımız bu zaman zarfında bir yıldır unutulmayacak bir zaman dilimi yaşadılar. Bütün alanlar, bütün sektörler etkilendi ama en çok eğitim etkilendi. İnşallah onu da aşacağız. Biraz daha gayret göstereceğiz, dikkatli olacağız. İnşallah bu küresel illetten hep birlikte kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

'SALGINDA EĞİTİM CİDDİ MANADA ETKİLENDİ'

Eğitim döneminin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Tüm dünya olarak çok enteresan bir yıl geçirdik. Salgınla hep birlikte mücadele ettik. Hayatımız değişti, hiçbirimizin yaşamadığı bir tecrübeydi. Her sektör her alan etkilendi ama eğitim sektörü ciddi manada etkilendi. Okulu öğretmen ve öğrencilerden çok veliler özledi. Veliler okulun ve öğretmenin ne kadar zor meşakkatli bir iş yaptığını evde çocuğu olan tüm veliler anladı. Eğitim ve öğretimin eğitim kısmını bir şekilde yapabiliriz ama sizlerin çocuklarımızı hayata hazırlama noktasında verdiğiniz o ikinci kısmın çok çok önemli olduğunu bu süreçte anladık. 1 Mart'tan itibaren eskisi gibi olmasa da yeni döneme yeni normale dönüşerek çocuklarımız tekrar okullarıyla, öğretmenleriyle olması gerektiği noktaya gelecek" dedi.

'OKULUMUZU ÇOK ÖZLEMİŞTİK'

Sivas merkeze bağlı Ozmuş köyü İlk-Ortaokul'unda da öğrenciler okulların açılmasının sevincini yaşadı. Sabah okula gelen öğrenciler, derslerine girdi. İlk teneffüs zilinin çalmasıyla okul bahçesine çıkan öğrencilerin sevinçli olduğu görüldü.

8'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Sarı, "Okulların açılmasına çok sevindim. İlk gün matematik dersini işledik. Şu anda da teneffüse çıktım. Oyun oynuyorum" dedi.

Yunus Emre Eker ise, "Çok mutluyuz. Derslerden geri kalıyorduk. Ama şu anda derslerimizi işliyoruz. Çok sevinçliyiz, bir daha okulların kapanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Hakan Yiğit de, "Okullar açıldığı için çok mutluyum. İlk ders olarak müzik işledik. Okulumuzu çok özlemiştik. Uzun bir aradan sonra tekrar açıldığı için çok mutluyuz" diye konuştu. DHA-Eğitim Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-02-15 13:19:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.