Sıcak havayı gören kendini dışarı attı Sivas’ta öğle saatlerinde termometreler 10 dereceyi gösterirken vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu

Sivas’ta öğle saatlerinde termometreler 10 dereceyi gösterirken vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Uyarılan illerin arasında Sivas’ta yer aldı. Akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesi de Bugün kentte termometreler 10 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Tarihi kent meydanında güneşli havanın tadını çıkaran Sivas halkı Covid19'a aldırış etmeden cadde ve sokaklarda kalabalık oluşturdu. Vatandaşlardan Mustafa Yıldız, “Son 10 senedir aşağı yukarı böyle. Eskiden böyle değildi. Bu ayda burada oturmak meseleydi. Şuanda zemheri ayı. Burada 5 dakika duramazsın ama şimdi yaz havası. İstanbul kar kış kıyamet millet dışarı çıkamıyor. Sivas’ta dışarıda oturuyoruz’’ dedi.

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