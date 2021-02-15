Asılsız ihbarlar cezasız kalmayacak Sivas’ta beklenen yoğun kar yağışı öncesi Karla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, asılsız ihbarların cezasız kalmayacağını söyledi.

Sivas’ta beklenen yoğun kar yağışı öncesi Karla Mücadele toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, asılsız ihbarların cezasız kalmayacağını söyledi.

Sivas'ta beklenen yoğun kar yağışI, buzlanma ve don olayları öncesinde ilgili kurumların koordinasyonunda sıkıntı yaşanmaması, karla mücadelede gerekli önlemlerin alınması ve afet yönetimi konularında öngörülen çalışmaların masaya yatırılması amacıyla Karla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlık yaptı. Bu yıl Sivas’ta düzenli kar yağmadığı Ayhan, "Fakat kısa zamanlı yoğun kar yağışları ile karşı karşıya kaldık. Bu tip yağış şekli karla mücadelede yüksek bir hız ve koordinasyon gerektirmekte. Gerek araç gerekse personel imkânı olarak karla mücadeleyi etkin bir biçimde yürütecek tecrübe ve donanıma sahibiz. Son kar yağışlarında sahada karşılaştığımız sorunlardan biri de yaşanan elektrik kesintileri oldu. Hatta bu durum karla mücadeledeki genel başarımıza da gölge düşürdü diyebilirim. Çünkü kısa süreli dahi olsa elektrik kesintisi kış döneminde vatandaşlarımız açısından oldukça sıkıntılı bir durum" diye konuştu.

Asılsız ihbarlar cezasız kalmayacak

Karla mücadelede her kurumun üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi gerektiğini belirten Vali Ayhan, "Kar yağışıyla beraber merkez ve 16 ilçemizde tüm kapasitemizle sahaya çıkmamıza rağmen bazen vatandaşlarımızın hizmetin daha erken kendine ulaşması amacıyla asılsız ihbarlarda bulunduğunu da görüyoruz. Bu tür durumlarda asılsız ihbarda bulunanlarla ilgili gerekli işlemleri tereddütsüz yapacağız. Aynı şekilde vatandaşlarımızın tüm iletişim kaynaklarını bu süreçte etkin kullandığını görüyoruz. Bunların başında da valiliğimizin sosyal medya hesapları geliyor. Karla mücadele noktasında yapılan paylaşımları ilgili kurumlarımızın hassasiyetle takip etmesini istiyorum. Yol açma çalışmalarımızda önceden belirlenen bir öncelik sırası vardır. Acil hasta, eğitim, gebe hastalar vb. önceliğimizdir." dedi.

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