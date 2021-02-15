Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 polis ve askerimiz için Sivas gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 13 polis ve askerimiz için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, rektör yardımcıları, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.

“Alçak terör örgütünü buradan lanetliyoruz”

Namazın kılınmasının ardından Rektör Yıldız basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rektör Yıldız, alçak terör örgütü PKK’yı lanetlediklerini ifade ederek “ Ecdadımızı ve bizleri buradan atamak için yüz yıllardır uğraş veriyorlar. Bu uğraş devam ediyor ve devam edecek çünkü bu yurt bu topraklar ecdadımızın kanlarıyla sulanmış topraklardır ve Müslümanların ve mazlum coğrafyanın da son kalesidir. Biz bugün burada en son 13 şehidimizin ruhlarını muazzez etmek için onlara olan görevimizi bir nebzede olsun yerine getirmek için Yasini şerif okuttuk. Ardından gıyabi cenaze namazı kıldık. Ailelere sabırlar diliyoruz. İnşallah bu gibi şeyler bir daha yaşanmaz. Alçak terör örgütünü buradan lanetliyoruz. Sonlarının geleceğine de inanıyoruz” dedi.

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