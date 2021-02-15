Sivas'ta, çocuklar için 'Kumbaranda iyilik biriktir' kampanyası



SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi ve Bir El De Sen Uzat Derneği iş birliğinde çocuklarda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla `Kumbaranda iyilik biriktir´ sloganıyla sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Kentte faaliyet gösteren Bir El De Sen Uzat Derneği iş birliğinde başlatılan proje kapsamında, öncelikle şehirdeki okullara kumbaralar dağıtılacak. Öğrencilerin yardımlarıyla dolacak olan bu kumbaralar ise ihtiyaç sahibi çocuklar için harcanacak.

Proje tanıtım toplantısında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, `Kumbaranda İyilik Biriktir´ projesi çocuklarımız için çok önemli. Bu projenin iki özelliği var. Birincisi ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yine çocuklarımız tarafından yardım ulaştırılacak. Devletimiz ve yerel yönetim olarak sosyal devlet gereği her türlü çalışmaları yoğun şekilde yapıyoruz. Gönüllü olarak sivil toplum örgütlerimizin çocukları dahil ederek böylesi önemli bir çalışma yapması önem taşıyor. Bu projenin ikinci önemli özelliği ise çocuklarımızın değerler eğitimi noktasında yardımlaşmayı, iyilik yapmayı ve dünyayı tanıması açısından çok önemli" dedi.

Yüz yüze eğitimle birlikte tüm okullarda bu projenin uygulanması için girişimlerde bulunacaklarını belirten Başkan Bilgin, "Milli eğitimin, eğitim ve öğretim ayağı, kitabi bilgileri ve akademik eğitimleri çocuklarımıza her şekilde ulaştırılıyor. Değerler eğitimi noktasında çocuklarımıza katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kumbaranda İyilik Biriktir projesi çocuklarımızın milli, manevi ve insani değerlere haiz nesiller olarak yetiştirilmesi noktasında önemli bir misyon oluşturacak" diye konuştu.

Bir El De Sen Uzat Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Nurgül Yıldız ise "Proje için belediyemizde destek istemiştik. Sağ olsun onlar da talebimize olumlu cevap vererek çocuklarımızda yardımlaşma bilincini oluşturma adına önemli adım attılar" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)

2021-02-15 18:38:57



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