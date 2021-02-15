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Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi Sivas’ta yaşayan Ramazan Demir, 24 yıl önce yakalandığı buerger hastalığı sebebiyle yaklaşık 30 ameliyat olan ve iki bacağı ile bir elini kaybeden Demir, her şeye rağmen hayata küsmedi Demir, kırılan protez bacağının yerine yeni bir bacak alabilmek için destek bekliyor

İHA

Defalarca ameliyat oldu, iki bacağını bir elini kaybetti, yine de hayata küsmedi Sivas’ta yaşayan Ramazan Demir, 24 yıl önce yakalandığı buerger hastalığı sebebiyle yaklaşık 30 ameliyat olan ve iki bacağı ile bir elini kaybeden Demir, her şeye rağmen hayata küsmedi Demir, kırılan protez bacağının yerine yeni bir bacak alabilmek için destek bekliyor

Sivas’ta yaşayan Ramazan Demir 24 yıl önce yakalandığı buerger hastalığı sebebiyle yaklaşık 30 ameliyat oldu. İki bacağını bir elini kaybeden Demir, her şeye rağmen hayata küsmedi. Şimdi ise kırılan protez bacağının yerine yeni bir bacak alabilmek için destek bekliyor.
Sivas kent merkezi Dörteylül Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ramazan Demir, 24 yıl önce sol ayağının parmak kısmında bir sivilcenin çıkması sonucu hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemelerin ardından Demir, buerger hastası olduğunu öğrendi. Birçok ilaç tedavisi alan Demir’in, zaman ilerledikçe hastalığı bir türlü iyileşmedi. Hastalık nedeniyle doktorlar Demir’in iki bacağını ve bir elini kesmek zorunda kaldı. Bu süre zarfında yaklaşık 30 kez ameliyat olan Demir, her şeye rağmen hayattan ümidini kesmedi. Protez bacağıyla hayatını devam ettiren Demir, geçtiğimiz günlerde protez bacağının kırılmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Malulen emekli olan Demir, maddi imkansızlıklardan dolayı yeni bir protez bacak alamadı. Bunun üzerine sanayiye giden Demir, protez bacağının kırılan kısmını kaynak yaptırdı. Şimdilerde tamir ettiği protez bacağı ile yürümeye çalışan Demir, zor günler geçiriyor. Protez bacağı orijinal olmadığı için yürümekte güçlük çeken Demir, hayırsever vatandaşlardan yeni birer protez bacak için yardım bekliyor. Demir iki protez bacağının da toplam maliyetinin 40 bin lira civarında olduğunu söyledi.

Her şey küçük bir sivilce ile başladı
Demir, ayak parmağında çıkan küçük bir sivilce sonrası hastaneye gittiğini söyleyerek, “Parmağımın arasından küçük bir sivilce çıktı. O sivilce için ben hastaneye gittim. O zaman bana pişik dediler. Pişik ilaçları kullandım. 34 ay ilaçları kullandım hiçbir faydası olmadı. Olmadığı gibi daha kötü oldu. Tekrar bir daha gittim. Bu sefer mantar dediler. Bir süre mantar ilacı kullandım. Bu arada parmak baya kötü oldu. Yine tekrar hastaneye gittik bu sefer de yılancık dediler. Bir süre de bunun ilacını kullandım. Parmak da elden çıktı. Ondan sonra 1997 yılının 8. ayıydı Ankara Yüksek İhtisas Hastanesinde anjiyo oldum. Anjiyo gösterdi ki buerger hastalığı bende çoktan başlamış. Oradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kalp damar cerrahisine yattım. Yattım ayağım sağ küçük parmağını aldılar. Sol dizden damar söktüler. Karnımdan damar söktüler derken o bir başlangıç oldu” dedi.

İki ayağı ve bir eli kesilmek zorunda kaldı
Demir, hastalık nedeniyle iki ayağının ve bir elinin kesildiğini ifade ederek, “3 ay sonra ayağımdaki diğer parmağı aldılar. 1 yılda ayak parmaklarımı aldılar. Bu esnada da ben hep hastanede yatıyorum çıkmıyorum. Bir yıl sonra sağ ayağımı diz altından aldılar. İki ayağımı da aldılar. Ondan sonra sol ayağımda diz altıydı. Protez yaptırdım. İki yıl önce de elden başladı. 3’er ay arayla elimin parmaklarını da aldılar. Şuan iki ayak gitti, el gitti. 2014 yılında ince bağırsağımı da aldılar. Bu hastalığın bir sonu yoktur. Kronik bir hastalık” diye konuştu.

Yaklaşık 30 ameliyat oldu yine de hayata küsmedi
Bu hastalık nedeniyle yaklaşık 30 ameliyat olduğunu söyleyen Demir, “Sağ elimin parmaklarının alınmasıyla birlikte toplamda 30 ameliyat olmuş oldum. Bu Allah’ın bir sınavı. Ben sevgili bir kulmuşum, Allah beni seçmiş. Çünkü 28 yaşına kadar güçlü kuvvetli bir insandım. Ondan sonra böyle bir imtihanım oldu. Bu hastalıkla sınandım. Her şey Allah’tan. Ayak benim diyorum ama benim değil. O verdi o aldı. O yüzden ben hiç isyankar olmadım. Allah iyi kulunu unutmazmış. Hiçbir gün hastayım diye şikayetçi olmadım” ifadelerini kullandı.

Protez bacağı kırıldı, hayırseverlerden yardım bekliyor
Protez bacağının kırıldığını ve yenisini alacak imkanı olmadığını dile getiren Demir, “Protez bacağımı bir şehirden dönüşte molada düştüm, protez ayağım kırıldı. Güç bela otobüse bindim, Sivas merkezdeki evime geldim. Evimden de çıkamıyorum. Protez bacağım orijinal olmadığı için yürüyemiyorum. Yeni protez alamıyorum, yaptıramıyorum. Sağ protezim 18 bin lira, sol protezim 22 bin lira. Malulen emekliyim. Alacak imkanım yok. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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