Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor, o hastalıkların belirtisi olabilir Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sultan Şalk, sosyal hayatı olumsuz etkileyen idrar kaçırma probleminin hastalık olduğunu belirterek, şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın öncüsü olabileceğini söyledi

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sultan Şalk, sosyal hayatı olumsuz etkileyen idrar kaçırma probleminin hastalık olduğunu belirterek, şeker hastalığı başta olmak üzere birçok hastalığın öncüsü olabileceğini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sultan Şalk, idrar kaçırmanın normal bir problem olmadığını söyleyerek, "Çevresinde de aynı şikayetlerde bulunan kişiler olabileceği gibi bunu normalleştirmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu durumlarda unutmamak gerekir ki idrar kaçırmak normal bir durum değildir. Bu bir hastalık belirtisidir. Ve diğer hastalıkların öncü şikayeti olarak ortaya çıkabilir. Şeker hastalığı başta olmak üzere idrar yolu enfeksiyonu veya böbreklerle ilgili problemler başta olmak üzere birde nörolojik hastalıkları sayabiliriz" dedi.



İdrar kaçırma başka hastalıkların habercisi olabilir

Op. Dr. Şalk, idrar kaçırma probleminin şeker hastalığı ve nörolojik hastalıkların habercisi olabileceğini ifade ederek, “İdrar kaçırmanın şeker hastalığı ve nörolojik hastalıkların habercisi olabileceğini belirterek, "İlk sıkışma hissinden sonra bunu yapamadığımız zaman idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Sebepleri içerisinde genellikle çok sayıda doğum yapmak, zor doğum öyküsü olması, iri bebek doğurmak, obezite, kronik akciğer hastalıkları ve astım gibi sürekli öksürükle seyreden hastalıklar sayılabilir. Ama bunun yanı sıra şeker hastalığı ve nörolojik hastalıklar gibi diğer hastalıklarında habercisi olabilir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. İdrar kaçırmayı normla bir durummuş gibi görmemek gerekiyor. İdrar kaçırmada mutlaka hekime başvurmak gerekir. Çok basit tanı testleri var. Basit bir idrar tahlili, bir jinekolojik muayene ve beraberinde işeme günlüğü gibi, pet günlüğü gibi basit testlerle tanı koyabiliriz. Öksürüp hapşırma, ağır bir aktivitede bulunma durumunda idrar kaçırma söz konusuysa cerrahi tedavi ön plandadır. Ama tuvalete yetişememe ve tuvalete yetişmek üzereyken idrar kaçırma gibi durumlarda da ilaç tedavileriyle tedavi edebiliyoruz" diye konuştu.



“En kısa sürede tedavi olmalarını öneriyoruz”

Şalk, idrar kaçırma problemi olan hastaların en kısa sürede tedavi olmalarını önerdiklerini belirterek, “Günlük aktivitelerinde örneğin dışarı çıkacağı zaman insanları çok kısıtlamaktadır. Her an başıma gelebilecek korkusuyla sürekli tedirgin yaşamaktadır. Dolayısıyla bu problemi ortadan kaldırmak için en kısa sürede tedavi olmalarını öneriyoruz. Basamaklı tedavi şeklinde de gidilebilir. Örneğin hastanın sıvı alımı kontrol edilebilir, neler tüketiyor, çay, sigara, alkol, kahve gibi içecekleri çok tüketiyorsa bunları sınırlamak gerekir. Yine terlik taban egzersizleri dediklerimiz fizik aktivitelerini verebiliyoruz. Bu gibi basit işlemlerle başlayıp daha sonra daha karmaşık yöntemlere geçilebilir" şeklinde konuştu.

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