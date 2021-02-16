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Cami bahçesindeki müştemilatı hayır bakkalına çevirdi Sivas’ta yaşayan Mahmut Uçtu, Cami bahçesindeki müştemilatı adeta bakkala dönüştürüp, hayır severlerden topladığı erzakları ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor

İHA

Cami bahçesindeki müştemilatı hayır bakkalına çevirdi Sivas’ta yaşayan Mahmut Uçtu, Cami bahçesindeki müştemilatı adeta bakkala dönüştürüp, hayır severlerden topladığı erzakları ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor

Sivas’ta yaşayan Mahmut Uçtu, Cami bahçesindeki müştemilatı adeta bakkala dönüştürüp, hayır severlerden topladığı erzakları ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor.
Sivas kent merkezi Selçuklu Mahallesinde yaşayan Akşemsettin Camii Dernek Başkanı Mahmut Uçtu, Covid19 sürecinde yardıma muhtaç aileleri unutmadı. Uçtu, akrabalarından ve arkadaşlarından topladığı yardımları muhtaç ailelere ulaştırmak için camii bahçesinde bulunan müştemilatı da adeta bakkala çevirdi. Uçtu, yardıma muhtaç vatandaşları kışlık yakacakları başta olmak üzere gıda ihtiyaçlarına ve ödeyemedikleri faturalarına da destek oluyor.
Mahmut Uçtu, pandemi sürecinde yardıma muhtaç ailelere ulaşma gayretinde olduğunu belirterek, “Pandemi sürecinde yardım konusunda kendimizi daha aktif hale getirmek için yurt dışındaki kardeşlerimizle, yeğenlerimizle hem fikir olarak mahallemizdeki muhacirlere destek oluyoruz. Bizim mahallemizde çeşitli milletlerden insanlar var, biz ayırt etmeksizin yardım ediyoruz. Şu anda devamlı 10 aileye yardım ediyoruz. 300 torba kömür dağıttık, 20'şer, 10'ar torba dağıttık. İhtiyaç durumuna göre dağıtıyoruz. Devletimizin vermiş olduğu kömür bitmişse, gelmesinde problem varsa hemen onun yerini dolduruyoruz. Bu arada Valiliğimize, belediyemize yardımcı olmak için bunları yapmaktayız. Elhamdülillah, gurur duyuyorum. Pandemi sürecinde lokanta gibi sürekli işlerde çalışmayan kardeşlerimiz özellikle dikkatimizi çekti, onlara yardıma koşuyoruz. Sadece yabancı ailelere değil, kendi ailelerimizde var. En az 20 aileye gıda ihtiyacı sağlıyoruz. Vatandaşlar bana gelip, faturalarını ödeyemediklerini söylüyorlar. Hemen dostlarımıza bildiriyoruz, onlarda ödemeyi gerçekleştiriyorlar. Pandemi sürecinde en az 20 bin liraya yakın yardımda bulunduk. 15 gün içerisinde 1213 bin lira yakacak yardımında bulunduk. 300 torba kömür, 60 torba odun yardım ettik. Gıdaya yeni başladım, demirbaş olarak un, yağ, şeker, salça, makarna dağıtmak amacıyla elimizde bulunuyor. Yurt dışında yeğenlerim var onlar maddi anlamda destek oluyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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