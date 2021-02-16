Sivas'ta kar yağışı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde aralıklarla devam ediyor.

Kentte, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla kısmen beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı´nda güzel görüntüler oluştu. Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü. Yağışın aralıklarla sürmesi beklenirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazır bekletiliyor. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-02-16 13:08:01



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