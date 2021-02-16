Çocuklar camide 'çevrim içi' buluştu Sivas İl Müftülüğü bünyesinde bulunan cami ve mescitlerde görev yapan din görevlileri “Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor” sloganıyla ara tatilde çocuklarla çevirim içi buluşarak Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi dersleri düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca “2021 Yılı Eylem Planı” çerçevesinde ara tatilde öğrencilere yönelik olarak “Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor” sloganıyla dersler düzenlendi. Bu kapsamda Sivas İl Müftülüğü Merkez Çimento Cami bünyesinde çevirim içi olarak düzenlenen derslerin kapanış programına katılan İl Müftüsü Yusuf Akkuş öğrencileri tebrik etti.

Müftü Akkuş, burada yaptığı konuşmada “Çocuklarımıza Rabbimizi ve Peygamberimizi tanıtmak, onlara ibadet alışkanlığı kazandırmak, güzel ahlak aşılamak bizim asli vazifemizdir. Çocuğa verilen emek hiç bir zaman boşa gitmez, çünkü bu emek toplumun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Yüce Rabbimizin bizlere emaneti olan çocuklara sahip çıkmak, onların korunması ve sağlıklı bir şekilde yarınlara hazırlanması için çözüm üretmek bizim önceliğimizdir. Bu manada ara tatilde öğrencilerimizi bu programa yönlendiren değerli Huzur İmam Hatip Ortaokul Müdürümüz Kasım Kılıç hocamıza, 180 öğrenciye değerler eğitimi dersi veren Turan Hocamız nezdinde tüm görevlilerimize ve bu derslerimize ilgi gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra yaptığı dersler hakkında kısa bilgi veren Çimento Cami İmam Hatibi Turan Arslan ise ara tatilde 180 öğrenciye ulaşarak, “Namaz Dinin Direği”, “Peygamber Gözümün Nuru”, “Ailemle Sabah Namazına Kalkıyorum”, “Rabbimizden Mektup Var Gençler” adı altında çevirim içi dersleri düzenlediğini ve çeşitli konuşmacılarla öğrencileri buluşturduğunu söyledi.

Çoğunluğunu Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu çevirim içi derslerin kapanış programında, derslere katılan tüm öğrenciler Kur’an Kerim ve çeşitli hediyeler kazandı.

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