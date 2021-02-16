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Sivaslılar beklenen karın tadını, yoğun kar yağışı altında yürüyerek çıkarttı Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dereceyi bulan güneşli hava bu gün yerini kar yağışına bıraktı Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler

İHA

Sivaslılar beklenen karın tadını, yoğun kar yağışı altında yürüyerek çıkarttı Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dereceyi bulan güneşli hava bu gün yerini kar yağışına bıraktı Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler

Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dereceyi bulan güneşli hava bu gün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler.
Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün hava sıcaklığının 10 dereceyi bulduğu Sivas’ta bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağan karla birlikte hava sıcaklığı 15 derece birden düştü, termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi. Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlarsa fotoğraf çektirdi. Yağışlı havanın önümüzdeki günde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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