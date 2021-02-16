Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grubun 24. hafta müsabakasında sahasında Pazarspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde yoğun kar yağışı altında yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman koşu, ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşilbeyazlılar, çift kale maçlar idmanını tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç gününü ve saatini bekleyecek.

Sivas Belediyespor ile Pazarspor 18 Şubat Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.00’de başlayacak. Karşılaşmada Yakup Özhan düdük çalacak.

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