Sivas’ta pandemiye rağmen esnaf sayısı arttı

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (SESOB) Beşir Köksal, 2020 yılında 2 bin 227 esnafın yeni kayıt yaptırdığını, 616 esnafın ise çeşitli nedenlerden dolayı esnaflığı bırakarak sicilini sildirdiğini söyledi.

SESOB Başkanı Beşir Köksal Merkez ilçe ve ilçelerde 32 odada hizmet verdiklerini belirterek pandemi nedeniyle esnafın yaşadığı mağduriyetlere rağmen Sivas’ta esnaf sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu söylerdi.

2020 yılının esnaf ve sanatkarlar açısından zor bir yıl olduğunu ve bu yıl içerisinde esnafın pandemi ve yaşanan doğal afetler nedeniyle sıkıntı yaşadığını vurgulayan Köksal, “Pandemi sürecinde esnaflarımız genelge doğrultusunda işyerlerini kapattı. Bu süreçte özellik bazı meslek grupları olan kahveci, kırtasiyeci, kantinci, okul servisleri, halk otobüsçü ve eğlence yerleri çok mağdur oldu. Dükkanlarını açamadıkları için giderlerini karşılayamadı. Kredi çekerek esnaflık hayatını devam ettirmeye ve giderlerini karşılamaya çalıştı. Buna rağmen 2020 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sicil Müdürlüğümüze farklı mesleklerden kayıt yaptıranların sayısında artış olması bizleri de memnun etmiştir. 2020 yılı içerisinde 2 bin 227 esnafımız sicil müdürlüğümüze kaydını yaptırırken, 616 esnafımız ise emekli olması, giderlerini karşılayamaması, mesleğini bırakması ve buna benzer nedenlerden dolayı mesleğini bırakarak sicil müdürlüğümüzden kaydını sildirmiştir” dedi.

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