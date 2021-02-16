Sivas'ta kar yağışı (2)

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ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENDİ

Sivas'ta sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, akşama doğru etkisini artırdı. Kent meydanı tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, il genelinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yenişehir Mahallesi Otogar Köprüsü üzerinde buzlanma nedeniyle 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ayrıca SivasKayseri Karayolu´nda da kayganlaşan yolda 2 otomobil, kayarak bariyerlere çarptı. Karayolları ile Sivas Belediyesi ekipleri kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-02-16 19:15:41



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