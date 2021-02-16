Hastane yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan biri çocuk 3 kişi Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.



Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde akşam saatlerinde hastaneye gitmek için yola çıkan Metin Celep, Mehmet Kaya ve 8 yaşındaki oğlu Mustafa Kaya araçları ile Gölcük köyü yakınlarında kara saplanarak mahsur kaldı. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu bölgede mahsur kalan vatandaşların yardımına Koyulhisar İlçe Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekipler, 2 saatlik çalışmayla küçük çocuğu ve 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.