Sivas’ta eğitime kar engeli Sivas’ın etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

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Sivas’ın etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle il genelinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Nihayet kış kendini yeniden hatırlattı. Yoğun kar yağışı, fırtına devam ediyor. Sivas genelinde bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat 2021 Çarşamba günü 1 gün ara veriyoruz. Havası sert, kendisi mert Sivaslılar; dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.

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