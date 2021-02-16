Sivas'ta kar yağışı (6)

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YÜZ YÜZE EĞİTİME TATİL

Kent genelinde kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle ilde yüz yüze eğitim veren okullar, Valilik kararıyla yarın tatil edildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Suşehri Eraydın AYTEKİN

2021-02-16 22:53:12



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