Toprak bebek böyle kurtarıldı

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Sivas’ın Akıncılar ilçesinde rahatsızlanan 5 aylık toprak bebek, zorlu geçen karla mücadele çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Akıncılar ilçesi Balçık Köyü Çörengeç mezrasında yaşayan 5 aylık Toprak Yılmaz isimli bebek rahatsızlandı. Gece yarısı rahatsızlanan Toprak bebeğin yakınları 112’den yardım istedi. Yoğun kar nedeni ile mezra yolu araç ulaşımına kapalı olduğu için ambulans köye ulaşamadı. Sağlık ekibinin yardımına ise ilçe özel idaresi ekipleri yetişti. Toprak bebek tipiye rağmen sürdürülen karla mücadele çalışması sonucu yol araç ulaşımına açılarak hastaneye ulaştırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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