Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)



VALİDEN KARLA MÜCADELE EKİPLERİNE HELVA VE ÇAY

Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Porsuk grup köy yolunda Özel İdare ekiplerinin yol açma çalışmalarına katıldı. Vali Ayhan, karla mücadelede görev alan ekiplere helva ve çay ikramında bulundu. Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kentte dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi. Kar ve fırtına nedeniyle kapanan Gürün-Pınarbaşı kara yolu ile Kızıldağ, Yağdonduran ve Çamlıbel geçitlerinin kontrollü açıldığını belirten Ayhan, birçok vatandaşı da ilçelerde misafir ettiklerini dile getirdi.

İl genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 916 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Vali Ayhan, "İnşallah gün içerisinde arkadaşlarımız bunun tamamının üstesinden gelecekler. Geniş ve meşakkatli bir coğrafyamız var ancak tecrübemiz, birikimimiz ve kapasitemiz çok yüksek. Şu an ana arterlerimiz tamamen açık. Köy yollarında yoğun bir şekilde yol açma çalışmalarımız devam ediyor. Karayolları, Özel İdare, belediyeler, tüm kamu kuruluşları vatandaşımızın ulaşım kolaylığını rahat bir şekilde sağlaması için gece gündüz çalışmaktadırlar" dedi.

Eğitime 1 gün ara verildiğini anımsatan Vali Ayhan, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının da bugün idari izinli sayıldığını söyledi.

TOPRAK BEBEĞİ ALMAYA GİDEN AMBULANS YOLDA KALDI

Öte yandan dün gece saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Balçık köyünde rahatsızlanan 5 aylık bebek Toprak Yılmaz'ı almaya giden sağlık ekibinin ambulansı yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrası yol açılarak köye ulaşıldı. Toprak bebek, ambulansla alınarak, Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-02-17 13:48:54



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