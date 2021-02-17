Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı Sivas'ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı

İHA

Jandarma ekipleri ineğe doğum yaptırdı Sivas'ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde gebe inek, karla kaplı köy yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmasıyla jandarma ekiplerinin yardımıyla veteriner tarafından doğum yaptırıldı.

Gece saatlerinde Zara ilçesi Yarağıl köyü muhtarı, ilçe Jandarma Komutanlığını arayarak köyünde gebe ineğin doğum yapmak üzere olduğunu ve veteriner hekimin köye gelmesi gerektiğini söyleyerek yardım istedi. İneğin doğum esnasında ölme durumuna karşı harekete geçen ilçe Özel idaresi karla mücadele ekipleri, kapalı köy yolunu açarak Jandarma aracıyla veteriner hekimi köye ulaştırdı. Gebe inek, veteriner tarafından sağlıklı bir şekilde doğum yaptırıldı. Öte yandan doğum esnasında jandarma ekipleri de veteriner hekime yardım etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma ...
Toprak bebek böyle kurtarıldı
YEREL HABERLER Toprak bebek böyle kurtarıldı
Tipiye rağmen karla mücadele çalışmaları sürüyor Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, dondurucu soğuğa ve tipiye aldırış etmeden karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
YEREL HABERLER Tipiye rağmen karla mücadele çalışmaları ...
Sivas’ta karbon monoksit zehirlenmesi Sivas’ın Kangal ilçesinde sobadan sıçan gazdan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı, durumlarının ağır olduğu belirtildi
YEREL HABERLER Sivas’ta karbon monoksit zehirlenmesi Sivas’ın Kangal ...
Sivas'ta üretilen ilk yemler torbalara doldu Sivas'ta tarım ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla kurulan ve içerisinde 18 farklı yem üretilecek olan SİVTAŞ Yem Fabrikası üretime başladı, Mart ayında seri üretime geçilecek
YEREL HABERLER Sivas'ta üretilen ilk yemler torbalara doldu Sivas'ta ...
Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 916 yerleşim yeri ulaşıma ...
12 yaşındaki Naz, Kangal köpekleriyle büyüyor
YEREL HABERLER 12 yaşındaki Naz, Kangal köpekleriyle büyüyor
Sivas’ta 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı Sivas’ta kar yağışı ve fırtına şehri beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Sivas’ta 916 köy yolu araç ulaşımına kapandı Sivas’ta ...
Kızıldağ Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ve içecek yardımı
YEREL HABERLER Kızıldağ Geçidi'nde mahsur kalan sürücülere yiyecek ...
Sivas'ta kar yağışı (6)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı (6)
Sivas’ta eğitime kar engeli Sivas’ın etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
YEREL HABERLER Sivas’ta eğitime kar engeli Sivas’ın etkili olan kar ...
Hastane yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Hastane yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler ...
Sivas'ta kar yağışı (5)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı (5)
Sivas'ta kar yağışı (4)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı (4)
Sivas'ta kar yağışı (3)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı (3)
Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Kar nedeniyle yolda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
Sivas’ta 140 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi Sivas’ta durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen 140 bin adet makaron ele geçirildi, araç içerisinde bulunan iki şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 140 bin adet gümrük kaçağı makaron ele ...
Sivas'ta kar yağışı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı (2)
Sivas’ta kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: 2 yaralı 5 aracın karıştığı zincirleme kaza ve başka bir kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi: ...
Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler” Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirterek, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatan evladının intikamlarının biran önce alınmasını istedi
YEREL HABERLER Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler” Sivas Ziraat ...
Sivas’ta pandemiye rağmen esnaf sayısı arttı
YEREL HABERLER Sivas’ta pandemiye rağmen esnaf sayısı arttı
Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, kar altında çalıştı
Sivaslılar beklenen karın tadını, yoğun kar yağışı altında yürüyerek çıkarttı Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dereceyi bulan güneşli hava bu gün yerini kar yağışına bıraktı Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler
YEREL HABERLER Sivaslılar beklenen karın tadını, yoğun kar yağışı ...
Çocuklar camide 'çevrim içi' buluştu Sivas İl Müftülüğü bünyesinde bulunan cami ve mescitlerde görev yapan din görevlileri “Cami Görevlileri Çocuklarla Çevrim İçi Buluşuyor” sloganıyla ara tatilde çocuklarla çevirim içi buluşarak Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi dersleri düzenledi.
YEREL HABERLER Çocuklar camide 'çevrim içi' buluştu Sivas İl ...