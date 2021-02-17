Sivasspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor



SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasını bay geçiren Demir Grup Sivasspor, bir haftalık aranın ardından 26'ncı haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan futbolcular, daha sonra iki grup halinde şut ve savunma çalışmaları yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Kırmızı beyazlılar hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Demir Grup Sivasspor ile Hes Kablo Hayserispor 21 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AntrenmanDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-02-17 15:17:12



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