Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazır

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. hafta maçında yarın kendi sahasında Pazarspor ile kozlarını paylaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman, hafif koşu, ısınma ve açmagerme hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşilbeyazlılar, taktik çalışmasının ardından idmanını tamamladı.

Sivas Belediyespor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivas Belediyespor ile Pazarspor yarın saat 13.00’de Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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