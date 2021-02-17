Sivas'ta otomobil, şarampole devrildi; aynı aileden 4 yaralı

Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında SivasErzincan yolunda Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik ilçesi yönüne giden Niyazi Küçükaslan yönetimindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki sürücü ile aynı aileden Funda, Kerem (11) ve Berat (9) Küçükarslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-02-17 17:38:50
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