Sivas Valisinin acı günü Sivas Valisi Salih Ayhan’ın kalp krizi geçiren babası Ednail Ayhan hayatını kaybetti

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Sivas Valisi Salih Ayhan’ın kalp krizi geçiren babası Ednail Ayhan hayatını kaybetti.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın Bayburt'ta yaşayan 68 yaşındaki babası Ednail Ayhan'ın kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ednail Ayhan'ın cenazesinin yarın Bayburt'un Demirözü ilçesi Çiftetaş köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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