Sivas’ta 375 köy yolu kapalı Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla araç ulaşımına kapanan 375 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor

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Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışıyla araç ulaşımına kapanan 375 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yurdun birçok yerinde etkisini hissettiren kar yağışı Sivas’ta da etkili oldu. Yoğun kar yağışıyla birlikte 916 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kentte bugün itibariyle 375 yerleşim yerinin araç ulaşımına kapalı olduğu bildirildi. Sivas İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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